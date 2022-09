7 de Setembro: veja como foi a agenda dos candidatos ao governo de Minas

Os candidatos ao governo de Minas Gerais, Romeu Zema (esquerda) e Carlos Viana (direita), durante desfile das forças de segurança no bicentenário da Independência. Ao centro está o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD). (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O feriado de 7 de setembro, data do bicentenário da Independência do Brasil, foi de movimentação para alguns candidatos ao governo de Minas Gerais. Romeu Zema (Novo), que tenta a reeleição, "dividiu palanque" com Carlos Viana (PL), apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Os dois estiveram juntos no desfile militar na Avenida Afonso Pena, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.



Viana deixou a solenidade mais cedo, pois compareceu a uma manifestação na Praça da Liberdade convocada por movimentos à direita ligados ao presidente Jair Bolsonaro.









Outro postulante ao governo, Marcus Pestana (PSDB) foi a Ouro Preto, na Região Central de Minas, encontrar apoiadores e participar das comemorações no município que já foi capital do estado. "Não teria nenhum outro lugar melhor para passar e comemorar os 200 anos de Independência que não fosse a praça Tiradentes, em Ouro Preto", afirmou.





Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também concorrem ao Executivo estadual.





O primeiro turno das eleições em Minas será em 2 de outubro. Caso haja segundo turno, ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.