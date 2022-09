Em Ouro Preto, Ciro diz que temia atos violentos durante o 7 de setembro

Ciro também voltou a atacar a polarização no país (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, o pedetista Ciro Gomes fez uma transmissão ao vivo após a participação de Jair Bolsonaro (PL) em ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, e demonstrou "algum alívio" com as falas do presidente.

"Tudo isso cria um ambiente em que nós ficamos com medo. Com medo como brasileiros do que iria acontecer nesse 7 de Setembro. Chegamos aqui 6h da manhã, organizei com toda militância do PDT uma nova rede da legalidade", disse. "Nós estávamos prontos para denunciar e mobilizar uma resistência que fosse necessária se algum desatino mais grave, se alguma atitude mais violenta vitimasse nosso povo brasileiro."

Ele disse terminar o dia com 'algum alívio' após ouvir as falas de Bolsonaro em Copacabana. "Não aconteceu aquilo que a gente mais temia, que fosse descambar para a violência, que inocentes fossem mortos ou inocentes fossem feridos por essa atitude absolutamente irresponsável que o chefe da nação tem tomado ante a conivência de certos setores militares também." Ciro também voltou a atacar a polarização no país e disse estar "profundamente entristecido com o que estão fazendo no Brasil." "Bolsonaro é produto desse nós contra eles".