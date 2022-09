Ciro sobre Bolsonaro: 'Transformou 7 de Setembro em desavergonhado comício'

Ciro criticou Bolsonaro pelos atos neste 7 de Setembro (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP )





Bolsonaro transformou o 7 de Setembro dos 200 anos da independência no mais desavergonhado comício eleitoral já feito neste país. E houve outras transgressões políticas, institucionais e morais seríssimas. Os brasileiros cobram uma ação da justiça! %u2014 Ciro Gomes 12 (@cirogomes) September 7, 2022

Depois que o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, discursou em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, neste 7 de Setembro, o candidato ao Planalto pelo PDT, Ciro Gomes, acusou o chefe do Executivo federal de usar a data comemorativa com palanque eleitoral.