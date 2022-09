Leia a íntegra do discurso de Bolsonaro em Brasília

Com a graça de Deus, que me deu uma 2ª vida, e pela missão também que me deu de comandar o nosso país, nós atingiremos juntos o nosso objetivo. Hoje vocês têm um presidente que acredita em Deus, que respeita os seus policiais e seus militares. Um governo que defende a família e um presidente que deve lealdade ao seu povo. Vocês sabem a beira do abismo que o Brasil se encontrava a poucos anos, atolado em corrupção e desmando. Demos uma nova vida a essa Esplanada dos Ministérios, com pessoas competentes, honradas e patriotas. Começamos a mudar o nosso Brasil.



Veio uma pandemia. Lamentamos as mortes. Veio aquela errada política do fica em casa, a economia a gente vê depois. Enfrentamos também consequências de uma guerra lá fora. Quando parecia que tudo estaria perdido para o mundo, eis que o Brasil ressurge com uma economia pujante, com uma gasolina das mais baratas do mundo, com um dos programas sociais mais abrangentes do mundo, que é o Auxílio Brasil, com recorde na criação de empregos, com a inflação despencando e com um povo maravilhoso entendendo aonde o seu país poderá chegar.





Somos uma pátria majoritariamente cristã que não quer a liberação das drogas, que não quer legalização do aborto, que não admite a ideologia de gênero. Um país que defende a vida desde a sua concepção, que respeita as crianças na sala de aula, que respeita a propriedade privada e que combate a corrupção para valer. Isso não é virtude. É obrigação de qualquer chefe do Executivo.





Sabemos que temos pela frente uma luta do bem contra o mal. O mal que perdurou por 14 anos em nosso país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão. O povo está do nosso lado, o povo está do lado do bem, o povo sabe o que quer



A vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 de outubro. Vamos votar. Vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós. Vamos convencê-lo do que é melhor para o nosso Brasil.





Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras-damas. Não há o que discutir. Uma mulher de Deus, família e ativa na minha vida. Não é ao meu lado não. Muitas vezes ela está é a minha frente. E eu tenho falado para os homens solteiros, para os solteiros que estão cansados de serem infelizes: procurem uma mulher, uma princesa, se case com ela para serem mais felizes ainda.



Obrigado, meu Deus, pela minha 2ª vida. Obrigado pela missão. "Imbrochável, imbrochável, imbrochável, imbrochável, imbrochável."

Em seguida, ele comparou Janja e Michelle: "Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras-damas, não há o que discutir. Uma mulher de deus, família e ativa na minha vida". Logo depois, Bolsonaro destacou que é "imbrochável". "O homem que defende Deus, pátria, família, liberdade, ética, caráter, trabalho. O homem imbrochável e incorruptível: ele, Jair Messias Bolsonaro", afirmou.



Obrigado pela minha 2ª vida, pela missão que me deste pelas mãos de 58 milhões de pessoas para estar a frente do Executivo federal. A missão não é fácil. Sabemos que é difícil, mas sempre tenho pedido a Ele mais que sabedoria, tenho pedido força para resistir e coragem para decidir....





Pode ter certeza, é obrigação de todos jogarem dentro das 4 linhas da Constituição. Com uma reeleição nós traremos para dentro dessas 4 linhas todos aqueles que ousam ficar fora dela. Tenho certeza, nessa Esplanada, aqui a origem das leis que mudam nosso país. Muito feliz em ter ajudado a chegar até vocês a verdade. Também ter mostrado para vocês que o conhecimento também liberta. Hoje, todos sabem quem é o Poder Executivo, hoje todos sabem o que é a Câmara dos Deputados, todos sabem o que é o Senado Federal e também todos sabem o que é o Supremo Tribunal Federal. A voz do povo é a voz de Deus.



Muito obrigado, meu Deus, por esse momento, por mais esse momento junto com o povo aqui na Esplanada dos Ministérios. Nunca vi um mar tão grande aqui com essas cores verde e amarela. Aqui não tem a mentirosa DataFolha. Aqui é o nosso data povo. Aqui, a verdade. Aqui, a vontade de um povo honesto, livre e trabalhador.





Daqui a pouco eu embarco para o Rio de Janeiro e estarei na praia de Copacabana, participando de um evento semelhante a esse. Evento que une os brasileiros dos 4 cantos do país. Evento onde entre nós não há qualquer diferença. Somos todos iguais.





Todos nós queremos o bem da nossa pátria, o bem do nosso país. Temos certeza que juntos, em outubro, daremos mais uma grande passo para o futuro do nosso país e das nossas famílias. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade, pela confiança, pelo carinho e pelo calor. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado mais uma vez e até a vitória. Brasil acima de tudo.”