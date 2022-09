Tebet sobre Bolsonaro no 7 de Setembro: 'Vergonhoso e patético'

A senadora Simone Tebet criticou as atitudes de desprezo do presidente pelas mulheres (foto: EVARISTO SA / AFP)

A senadora e candidata à Presidência da República Simone Tebet (MDB) condenou a atitude do presidente Jair Bolsonaro (PL), no Dia da Independência do Brasil. Nas redes sociais, Tebet destacou que o presidente mostra “todo seu desprezo pelas mulheres e sua masculinidade tóxica e infantil”.





“Vergonhoso e patético! No Dia da Independência do Brasil, o presidente mostra todo seu desprezo pelas mulheres e sua masculinidade tóxica e infantil. Como brasileira e mulher, me sinto envergonhada e desrespeitada”, disse.

Além de pária internacional devido à falta de segurança e estabilidade política, agora o país também vira motivo de chacota pelas falas machistas do seu líder, que deveria dar exemplo. O Brasil não merece o governo que tem!https://t.co/fZkC2mWF9Q %u2014 Simone Tebet (@simonetebetbr) September 7, 2022





Ela ainda disse que o país vira motivo de chacota pelas falas machistas do presidente.





“Além de pária internacional devido à falta de segurança e estabilidade política, agora o país também vira motivo de chacota pelas falas machistas do seu líder, que deveria dar exemplo. O Brasil não merece o governo que tem!”, finalizou.





‘Imbrochável’





Após participar do desfile militar em comemoração ao bicentenário da Independência, o Bolsonaro fez um discurso para apoiadores que estavam na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e repetiu o grito de ‘imbroxável’ , puxado pelos presentes.





Com tom machista, ele ensaiou fazer uma comparação com outras primeiras-damas e deu um conselho para que homens procurem mulheres classificadas por ele de "princesas" e que os façam felizes.





Em seguida, Bolsonaro e Michelle deram um beijo demorado.