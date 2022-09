Bolsonaro compara Michelle e Janja, esposa de Lula: 'Mulher de Deus'

Após o desfile do Bicentenário da Independência, o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma comparação entre a primeira-dama Michelle Bolsonaro e Rosângela da Silva, Janja, mulher de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No discurso em cima de um trio elétrico na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, ele ressaltou que sua esposa é uma “mulher de Deus”.

Primeiramente, Bolsonaro reforçou críticas contra o petista: “Sabemos o que temos pela frente, uma luta do bem contra o mal, o mal que perdurou por 14 anos no país. Quase quebrou a nossa pátria e agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão, o povo está do nosso lado, o povo está ao lado do bem.”