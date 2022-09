Carreata pró-Bolsonaro é realizada em Divinópolis

Carreata pró-Bolsonaro realizada em Divinópolis (foto: Amanda Quintiliano) Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) saíram em carreata pelas principais ruas de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, na manhã desta quarta-feira (7/9). A concentração ocorreu no final da rua Pitangui e a maior parte das pessoas vestiam camisas do Brasil ou com a estampa e nome do candidato à reeleição.



Assim como de praxe, o verde e amarelo prevaleciam entre os participantes. Nos carros, bandeiras do país afixadas, além de balões.



Ao contrário de outras cidades e capitais do país, não houve manifestações explícitas, com faixas e cartazes, contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), durante a carreata, que contou com pelo menos 200 carros.



Para a advogada Adriana Ferreira a carreata vai além de um ato pró-Bolsonaro, mas pela democracia e liberdade.

"Acho importante participar e esclarecer as pessoas que não é somente eleger ou reeleger um presidente, pois também estão aí duas vagas no STF, que temos uma corte nada suprema, que ideologias de esquerda estão conquistando os jovens com a romantização do comunismo, do socialismo, mas quando pedidos os números dos países cujos presidentes são socialistas, os defensores não conseguem responder. Que sobre direitos humanos se calam. Que hoje completamos 200 anos, mas isso não basta. A defesa da liberdade deve estar presente diuturnamente. E aqui em Divinópolis defendemos candidatos alinhados ao presidente Bolsonaro. É o meu ideal? Não! Mas às vezes é preciso escolher o feito e não o perfeito, até porque perfeito não temos", opiniou.



Participações

Após a carreata os participantes se mobilizaram na Praça do Santuário (foto: Divulgação/Redes Sociais)



O ato que também marca o 7 de Setembro – Dia da Independência do Brasil – atraiu de jovens a idosos. Motociclistas puxaram a carreata. Um empresário da cidade colocou os caminhões dele para circular com bandeiras do Brasil.



Além de apoiadores, candidatos a deputado estadual e federal aproveitaram para circular entre os participantes em agenda de campanha. Adesivos foram distribuídos e afixados nos veículos. Alguns postulantes “desfilaram” em carro aberto.



Também marcou presença o prefeito Gleidson Azevedo (PSC).



A carreta seguiu até a Praça do Santuário, no centro de Divinópolis, onde ocorreu nova mobilização.