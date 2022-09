Luciano Hang fica entre Bolsonaro e presidente de Portugal na tribuna

O empresário Luciano Hang entre o presidente Jair Bolsonaro e Marcelo de Sousa, presidente de Portugal (foto: Reprodução/TVBrasil)

O empresário Luciano Hang, dono da rede varejista Havan, desfilou ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas comemorações do 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios e assistiu ao desfile entre o chefe do Executivo e o presidente de Portugal, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa.





Os três acompanharam a tradicional festa cívica da tribuna de honra, área destinada a chefes de Estado e autoridades como os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), da Câmara e do Senado. Os representantes do Judiciário e do Legislativo, no entanto, não compareceram ao desfile este ano. Luiz Fux e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) decidiram não participar da cerimônia, já Arthur Lira (PP-AL) resolveu priorizar sua campanha eleitoral em Alagoas.





Luciano Hang é apoiador declarado de Bolsonaro, candidato à reeleição. O bolsonarista é um dos oito empresários alvo de investigação do STF por ter supostamente planejado um golpe de Estado, caso Bolsonaro não vença as eleições em outubro.





Além do desfile, Hang ainda participou de um café da manhã promovido por Bolsonaro para seus ministros e aliados no Palácio da Alvorada. O empresário também acompanhará Bolsonaro no Rio de Janeiro à tarde.