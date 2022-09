Bolsonaro sobre Lula, em Copacabana: 'Quadrilheiro de nove dedos'

O presidente chegou ao Rio de Janeiro às 14h e participou de uma motociata com apoiadores (foto: EVARISTO SÁ/AFP)





O presidente subiu em um palanque no meio da Avenida Brasil para falar com os apoiadores. No local, a internet está instável e não houve transmissão das falas do presidente.





“Hoje, vocês sabem, como é difícil, como presidente da República, estar defendendo esse bem maior do que a nossa própria vida: a nossa liberdade. Ela não tem preço. Se você, na vida, perder todos os seus bens, lá na frente, pode recuperá-los se tiver a liberdade. Se você perder a liberdade, perdeu tudo na vida”, disse Bolsonaro “Comparem o Brasil com os países da América do Sul. Comparem com a Venezuela, com o que está acontecendo na Argentina e com a Nicarágua. Em comum, esses países têm nomes que são amigos entre si. Todos os chefes de Estado dessas nações são amigos do ‘quadrilheiro’ de nove dedos que disputa a eleição no Brasil”, seguiu.





Para Bolsonaro, uma possível reeleição de Lula é "voltar à cena do crime".





“Esse tipo de gente tem que ser extirpado da vida pública. Peço a vocês que não tentem convencer um esquerdista. Façam o contrário: falem a eles convencerem vocês a serem esquerdistas. Vejam os argumentos deles, o que têm a falar para vocês. Não têm argumentos, são cabeças vazias”, afirmou. “Depois que eles tentarem te convencer, falem a eles onde estão errados. Sou o presidente da República de 215 milhões de brasileiros. Eu não quero o mal para essas pessoas. Quero o bem delas”, concluiu.



Durante discurso em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, neste 7 de Setembro, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, chamou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato ao Planalto, de “quadrilheiro de nove dedos”.