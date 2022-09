Bolsonaro em Copacabana: 'Brasil está decolando' e é 'admirado' no mundo

O presidente subiu em um palanque no meio da Avenida Brasil para falar com os apoiadores (foto: EVARISTO SÁ/ AFP)









Para Bolsonaro, o Brasil é referência para o mundo todo. “Atendemos aos mais humildes, aos mais necessitados, quando erraram, lá atrás, na política do ‘fique em casa e a economia a gente vê depois’. Atendemos 68 milhões de pessoas com o Auxílio Emergencial. Nosso povo estava condenado a passar fome. Atendemos aos mais humildes, aos mais necessitados”, afirmou para apoiadores.





O presidente subiu em um palanque no meio da Avenida Brasil para falar com os apoiadores. No local, a internet está instável, e não houve transmissão das falas do presidente.





Bolsonaro citou a inflação e elogiou a economia comandada pelo ministro Paulo Guedes. “O Brasil e seus números da economia invejam o mundo todo. Teremos inflação neste ano, sim, mas muito menor do que a Europa e até mesmo os Estados Unidos. Isso é comprometimento, é trabalho, é dedicação, é honestidade acima de tudo”, disse.





“Hoje, vocês sabem, o Brasil está decolando. O Brasil está no rumo certo. O Brasil, hoje, além de referência, é admirado por todos os países. Temos uma política externa inigualável. Fomos negociar com a Rússia fertilizantes para o Brasil, mesmo com quase toda a imprensa contra - e o mundo também. Garantimos a nossa segurança alimentar e a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo”, concluiu.



O presidente chegou ao Rio de Janeiro às 14h e participou de uma motociata com apoiadores.





Durante discurso em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, neste 7 de Setembro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que, com ele, o “Brasil está decolando” e começou a ser respeitado no mundo.