Vice-prefeito de Uberaba pede afastamento do cargo até o fim do ano

Moacyr Lopes disse que quer rever o rumo da sua vida (foto: Jairo Chagas/Jornal da Manhã)

Sem explicar o motivo, o vice-prefeito de Uberaba, no Triângulo Mineiro, Moacyr Lopes (Podemos), protocolou, no final da tarde de ontem (6/9), um ofício na Câmara Municipal solicitando o seu afastamento do cargo pelo prazo de 120 dias.