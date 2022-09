Uberaba: enfermeiros protestam durante desfile de 7 de setembro

Com faixas e gritos de protesto, desde o início do desfile do Bicentenário da Independência do Brasil na cidade, por volta das 8h, os enfermeiros demonstraram revolta com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que resultou na suspensão do pagamento do piso salarial nacional da categoria, de R$ 4.750 , que começaria a ser pago nesta segunda-feira (5/9).