7 de Setembro: enfermeiros protestam em meio às comemorações

Enfermeiros protestam na Esplanada dos Ministérios nesta quarta-feira (7/9), em meio ao desfile cívico-militar com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), contra suspensão do aumento no piso salarial para a enfermagem feita em liminar pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Vestidos de branco e com jalecos, os manifestantes pedem o fim da suspensão do piso com gritos de guerra como "enfermagem, na rua, Barroso é culpa sua" e "enfermagem unida jamais será vencida".O protesto acontece no eixo monumental, no lado oposto aos desfiles do Dia da Independência e às manifestações em apoio ao presidente.Desde que o aumento no piso salarial foi suspenso pelo STF, entidades que representam a categoria se mobilizam.