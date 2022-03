Vice de Uberaba sai do partido da prefeita, que fica sabendo pela imprensa

Elisa Araújo e Moacyr Lopes sendo recepcionados por servidores municipais no Centro Administrativo da Prefeitura de Uberaba, em 4 de janeiro do ano passado, início do mandato deles (foto: André Santos/Prefeitura de Uberaba)

A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, declarou na noite desta quarta-feira (16/3) que tomou conhecimento pela imprensa da decisão de Moacyr Lopes, vice-prefeito, de deixar o Partido Solidariedade, do qual que ela faz parte.

“Se essa for mesmo a decisão dele, respeito e deixo claro que seguirei trabalhando pela cidade, construindo um grupo forte rumo a uma nova história. Eu entendo que política se faz com ações e dinamismo”, disse.

Nessa quarta-feira (16/3), Moacyr Lopes divulgou oficialmente para a imprensa local que vai deixar o partido Solidariedade.



Segundo ele, a decisão foi comunicada ao deputado federal Zé Silva, que é presidente estadual do Solidariedade, alegando como motivo “incompatibilidade”.

Ele declarou também que já recebeu convites oficiais de cinco partidos e sondagens de outras três siglas.

A reportagem procurou o vice-prefeito de Uberaba nesta quinta-feira (17/3), afim de apurar mais detalhes sobre os motivos de sua saída do Solidariedade e se ele decidiu qual será o seu novo partido, mas não obteve resposta. Tão logo ele se pronuncie, este texto será atualizado.

Em maio do ano passado, Lopes anunciou saída de Comitê COVID de Uberaba

No início de maio do ano passado, o vice-prefeito de Uberaba anunciou a sua saída do Comitê Estratégico de Enfrentamento à COVID-19 de Uberaba.



Ao Canal de Notícias Boca no Trombone, ele disse que decidiu sair do comitê COVID porque não concordava com as medidas adotadas pelo município e, por isso, se afastaria do eixo estratégico do Comitê, que também tem como membro a prefeita Elisa Araújo.

Na época, Moacyr afirmou ainda que medidas mais duras precisavam ser tomadas.



"Respeito muito o cargo e as decisões da Elisa, porém, entendo que não podemos continuar deixando o cenário desta forma. Não vou mais interferir nas ações da COVID, mas continuarei desempenhando todas as demais funções que a mim foram destinadas", falou em maio de 2021.