Diretor-geral da PF troca investigador da família Bolsonaro

O delegado Caio Rodrigo Pellim foi nomeado para coordenar o setor de Investigação e Combate à Corrupção da Polícia Federal (PF), substituindo Luis Flávio Zampronha. A decisão foi publicada nesta quinta-feira (17/3) no Diário Oficial da União (DOU), tomada pelo novo diretor-geral da PF, Márcio Nunes de Oliveira.





O setor é responsável por conduzir as diligências em investigações que apuram fake news e financiamento de atos antidemocráticos. Ele também investiga parlamentares suspeitos de desviarem recursos dos cofres públicos.





São alvos de investigação pelo setor o presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus filhos, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), entre outros. Na hierarquia da Polícia Federal, esse é considerado o setor de maior repercussão.





O atual diretor-geral da PF, Márcio Nunes de Oliveira, foi nomeado em 25 de fevereiro pelo governo Bolsonaro.





Antes de assumir o setor de Investigação e Combate à Corrupção, o delegado Caio Rodrigo Pellim ocupava, desde julho de 2021, o cargo de superintendente regional do Ceará. Ele também já atuou como coordenador das delegacias da PF em Rondônia e no Rio Grande do Norte.

