Conselheiro de contas, Durval Ângelo lança livro nesta sexta-feira

Durval Ângelo vai abordar atuação em um tribunal de contas em novo livro (foto: Lucas Borges/TCE-MG)



Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), Durval Ângelo lança nesta sexta-feira (18/03), às 9h45, em evento na sede do colegiado em Belo Horizonte, o livro "Palavras, Atos e Julgados de um Conselheiros de Contas".No lançamento da obra, escrita pelo agente público de 64 anos, haverá uma palestra de Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF). que escreveu o prefácio do livro. o Presidente do TCE-MG, conselheiro Mauri Torres, também vai participar da apresentação.





No livro, Durval Ângelo aborda questões da esfera do direito público e do direito administrativo, na perspectiva da atuação dos Tribunais de Contas, e visa deixar uma fonte de estudos para pessoas ligadas à área. O livro, coordenado e escrito por Durval, foi produzido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) e pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).





Natural de Baixo Guandu, cidade do Espírito Santo, Durval Ângelo atua como conselheiro de contas desde 2018, quando foi indicado pelo então governador mineiro Fernando Pimentel (PT). Antes, ele construiu uma longa carreira política.





Entre 1989 e 1994, Durval Ângelo foi vereador de Contagem, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Já de 1995 a 2015, o então político atuou como deputado estadual de Minas Gerais.