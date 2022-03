Na Ucrânia, morreram mais soldados russos que militares dos EUA no Iraque (foto: Yuriy Dyachyshyn / AFP) Em 20 dias de invasão, já morreram mais soldados russos no conflito com a Ucrânia do que militares norte-americanos em 20 anos de invasão ao Iraque e ao Afeganistão. O levantamento foi feito pela Inteligência dos Estados Unidos e revelado pelo jornal The New York Times nesta quarta-feira (16/3).





O número de soldados russos mortos no conflito, porém, ainda é um incógnita. Os Estados Unidos estima que tenha sido algo em torno de seis mil mortes. O número é o mesmo de fuzileiros navais norte-americanos mortos durante a batalha de Iwo Jima, uma das maiores da Segundo Guerra Mundial e que durou 36 dias.





Porém, a Rússia só divulgou a morte de 498 soldados russos, em um boletim divulgado há duas semanas e que não teve atualização desde então. Já a estimativa ucraniana é de um número muito maior. Segundo o país, cerca de 13 mil militares morreram na ofensiva, incluindo quatro generais russos de alta patente.





Em termos de comparação, nos quase 10 anos em que tropas norte-americanos estiveram no Iraque, o número de soldados dos Estados Unidos no país variou entre 100 mil e 150 mil e 4.487 militares morreram no país. No Afeganistão, foram 20 anos de invasão, com mais de 2,3 mil militares mortos e 20 mil feridos.





As forças russas são formadas por mais de 150 mil soldados e as estimativas é de que entre 14 mil e 21 mil deles estejam feridos. Segundo os militares ouvidos pelo The New York Times, os números são negativos para a eficácia das tropas russas, porque ao perder 10% dos membros do exército a unidade não é mais capaz de ação de combate.









Perdas ucranianas

De acordo com o governo ucraniano, desde o início do conflito 1,3 mil soldados morreram. Não há uma estimativa de quantos civis já morreram, mas segundo a Ucrânia, somente em Mariupol 2,5 mil pessoas teriam perdido a vida.