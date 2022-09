7 de Setembro: ato na Paulista tem 'Pai Nosso' e oração contra o comunismo

Bolsonaristas se concentraram na Avenida Paulista, em São Paulo (foto: NELSON ALMEIDA / AFP) O ato na Avenida Paulista, em São Paulo, nesta quarta-feira (7/9), apresentou forte componente religioso, com orações contra o comunismo e outras rezas.



Entre os materiais distribuídos havia até uma oração pelas eleições de 2022.



"No momento em que o Brasil se encontra na encruzilhada, que pode levá-lo de volta ao comunismo e à corrupção, nos prostramos aos Vossos Pés, Rainha do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e, por meio destas humildes orações, pedimos que intercedais junto ao Vosso Filho pela nossa Pátria ameaçada", diz parte do texto.