Bolsonaro em Copacabana: 'Não sou educado, mas não sou ladrão'

Bolsonaro esteve no Rio de Janeiro neste 7 de Setembro (foto: ANDRE BORGES / AFP )





O presidente subiu em um palanque em meio à Avenida Brasil para falar com apoiadores. No local, a internet está instável, e não houve transmissão das falas do presidente.





Ao subir no palanque, o presidente exaltou suas ações no comando do governo e se comparou com Lula.





“O Brasil é um país fantástico. Ninguém tem o que nós temos. Recursos minerais, água potável, clima aprazível. Ninguém tem o que o Brasil tem. Costumo dizer: olhe o que Israel não tem e veja o que eles são. Agora, olhe o que nós temos e o que nós ainda não somos. O que faltava para nós? Faltava acordarmos da letargia, da mentira, das palavras bonitas, mas de muita enganação sobre a população”, afirmou. “Não sou muito bem educado, falo palavrões, mas não sou ladrão”, disse.





Para Bolsonaro, ele teve a “coragem” de escolher um grupo de ministros “nunca visto na história do Brasil”.





"Pessoas competentes, honradas e patriotas, que aceitaram, também, essa missão de me ajudar a colocar o Brasil no topo”, concluiu.





O presidente chegou ao Rio de Janeiro às 14h e participou de uma motociata com apoiadores.

