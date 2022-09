Bolsonaro em Copacabana: 'O estado é laico, mas o presidente é cristão'

Jair Bolsonaro discursou em Copacabana, no Rio de Janeiro (foto: ANDRE BORGES / AFP )

Durante discurso em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, neste 7 de Setembro, o presidente Jair Bolsonaro (PL), mais uma vez, se colocou como um homem cristão.



Bolsonaro é apoiado por pastores evangélicos, entre eles Silas Malafaia, que está no palanque do presidente no Rio.





“Mais do que questões materiais, nós nos preocupamos, também, com a tradição do nosso povo. Somos um governo que sabemos que o estado é laico, mas o seu presidente é cristão”, afirmou.

O presidente subiu em um palanque no meio da Avenida Brasil para falar com os apoiadores. No local, a internet está instável e não houve transmissão das falas do presidente.





Para Bolsonaro, seu governo defende “a vida desde a sua concepção”.





Ao falar sobre o assunto, presidente se colocou mais uma vez contra a legalização do aborto e outras pautas conservadoras.





“Não existe, no nosso governo, a ideia de legalizar o aborto. Sabemos o que uma mulher passa, uma mãe, quando tem, dentro de casa, um filho dentro das drogas. Por isso, nosso governo não aceita, sequer, discutir a legalização das drogas”, seguiu. “Não admitimos levar avante a ideologia de gênero. Os nossos filhos são o nosso patrimônio. E, em uma escola, é lugar do garoto buscar conhecimento. Educação, quem dá é o pai e a mãe”, disse.