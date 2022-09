7 de Setembro: manifestantes pró-Bolsonaro levam placas em inglês a atos

"Fora comunismo, fora Lula, fora esquerda, fora socialismo. Nós brasileiros queremos Deus, terra natal, família e liberdade" (foto: AFP) Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) saíram às ruas de várias capitais do país para comemorar o bicentenário da Independência do Brasil, nesta quarta-feira (7/9). Muitos manifestantes chegaram a levar algumas plaquinhas em inglês para os atos, como “Brazilians love Bolsonaro (brasileiros amam Bolsonaro)” ou “Lula corrupt (Lula corrupto)”.









Outra placa semelhante pede mudança no STF. “On behalf of the brazilian people, we want the President BOLSONARO and the Armed Forces to remove the ministers of Supreme Court. (Pelo bem dos brasileiros, nós queremos que o presidente Bolsonaro e as Forças Armadas para removerem os ministros do Supremo Tribunal)”, pedem.

Além disso, ainda há: “The people are with Bolsonaro (as pessoas estão com Bolsonaro)”, “President: use the brazilian armed forces to dismiss the ministers of the STF (Supreme Federal Court). (Presidente, use as Forças Armadas brasileiras para dispensar os ministros do STF)”.

Em outras cidades manifestantes também levaram faixas em inglês. “Go out communism, go out left, we are Bolsonaro (Sai comunismo, sai esquerda, somos Bolsonaro)”, dizem as placas.

“Bolsonaro, hope of Brazil (Bolsonaro esperança do Brasil)” também foi destacada pelos apoiadores do prasiente. Além disso, havia faixas com erros, como trocar ‘brazilians’ por ‘brasilians’. “Out communism, out Lula, out left, out socialism. We ‘brasilians’ want God, homeland, family and freedom (fora comunismo, fora Lula, fora esquerda, fora socialismo. Nós brasileiros queremos Deus, terra natal, família e liberdade)”.