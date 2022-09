Bolsonaro reforça 'quatro linhas' e pede que apoiadores 'apontem' caminho

Bolsonaro discursou a apoiadores no Rio de Janeiro (foto: ANDRÉ BORGES/AFP)

Por 'liberdade', presidente lembra passagem bíblica

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a falar, nesta quarta-feira (7/9), no Rio de Janeiro (RJ), a respeito das "quatro linhas" da Constituição Federal. Durante discurso a simpatizantes em Copacabana, ele citou passagens bíblicas e prometeu seguir o caminho a ser "apontado" por seus apoiadores."Nosso governo não permite qualquer controle das mídias sociais. As mídias sociais vieram para libertar nossa população. Esperem uma reeleição para ver se todos não vão jogar dentro das quatro linhas da Constituição", disse.O discurso no Rio foi o segundo de Bolsonaro no dia em que se celebram os 200 anos da Independência do Brasil. Mais cedo, em Brasília (DF), ele também havia discursado sobre as "quatro linhas".Em Copacabana, o candidato à reeleição reforçou o discurso religioso. "Hoje, temos um governo que acredita em Deus e respeita seus policiais e militares. Sabem que esse governo respeita a família brasileira. E o mais importante: é um governo que deve lealdade ao seu povo", assegurou."Eu irei para onde vocês apontarem. Tenham certeza: teremos um governo muito melhor em uma reeleição, com a graça de Deus", emendou.Embora o presidente acredite na reeleição, ainda precisa recuperar terreno eleitoral, segundo as pesquisas. Ontem, o Ipec apontou que ele perde por 44% a 31% para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno . (Levantamento registrado junto à Justiça Eleitoral sob o número BR-00922/2022).



No Rio, Bolsonaro voltou a pregar a "liberdade". Para isso, citou uma passagem bíblica que embalou sua campanha em 2018. "Fizemos a campanha com João 8:32: 'E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará'. Depois, passamos a outra passagem bíblica, que diz 'por falta de conhecimento, meu povo pereceu'", lembrou.



"Contamos a vocês o conhecimento de como funciona a Presidência da República. Hoje, vocês sabem, também, como funcionam a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E sabem, também, como funciona o Supremo Tribunal Federal. O conhecimento nos liberta, nos faz ganhar alturas, garante a nossa liberdade", continuou.

Ao fim da fala, Bolsonaro agradeceu a Deus e chamou o momento de "fantástico"