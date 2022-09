Lula para Bolsonaro: 'Vamos reconstruir esse país que o senhor quebrou'

Lula faz discurso duro contra Bolsonaro e pede que presidente explique escândalos de corrupção (foto: Reprodução/Facebook)

O candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que, se eleito, reconstruirá o Brasil que Jair Bolsonaro (PL) “quebrou”. Segundo o petista, o atual presidente não propõe solução para temas como geração de emprego e renda. Lula ainda desafiou Bolsonaro a comparar os indicadores da atual gestão aos do governo do PT de 2003 a 2010.









“O presidente da República utilizou o momento maior que é o 200 anos da nossa Independência. Ao invés de discutir os problemas do Brasil, tentar falar para o povo como ele vai resolver os problemas da educação, saúde, desemprego, do arrocho do salário mínimo, ele tenta me atacar”, disse Lula, em vídeo publicado nesta quarta-feira (7/9).





"Compare o aumento de salário mínimo, compare a geração de emprego, compare o aumento da massa salarial, compare o investimento em universidade e em escola técnica, compare o crescimento do PIB”, complementou.









Lula ainda disse que Bolsonaro não propõe soluções para o combate à fome no Brasil, a precarização do emprego e a reindustrialização do país. "É muito mais fácil falar mal dos outros do que se explicar diante da sociedade brasileira”.