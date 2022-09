Bolsonaro diz que candidatos não fizeram ato no 7 de setembro por escolha

Live foi transmitida ontem a noite (foto: Reprodução) Em sua live semanal, transmitida nessa quinta-feira (8/9), o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que não houve abuso de poder nos atos pró-Bolsonaro no dia da Independência do Brasil. Para o Chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União), concorrentes do presidente na disputa eleitoral, poderiam ter se manifestado, mas não quiseram.









"Eu convidei todas as autoridades de Brasília. No Supremo Tribunal Federal convidamos 11 ministros. Convidamos chefes de outros poderes. Convidamos todo mundo. Não estava proibido ninguém de não ir nesse evento. Onde foi o Lula? Ele podia ter ido na Paulista, mas tá em lua de mel ainda, talvez justifique. Ciro Gomes, onde foi? A senhora Tebet? A senhora outra lá, não sei o nome dela, uma outra que se elegeu usando meu nome agora é candidata a presidente [referência a Soraya Thronicke], não compareceram em lugar algum", disparou Bolsonaro.





O Chefe do Executivo Federal afirmou que após o desfile "foi conversar com o povo" e alegou que isso não pode ser considerado abuso de poder.





Bolsonaro ainda pontuou que a população está cada vez mais "ciente do que é o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário". "Eles participam ativamente, eles estão preocupados com o seu futuro, se lá na frente quem chegar a presidente vai defender a liberdade ou não", disse. Em seguida, voltou a atacar o seu principal adversário nas eleições, Lula, dizendo que em uma eleição "limpa" o candidato não tem chances de ganhar.









"O Lula quando para em Hotel aqui de Brasília por exemplo, R$ 6 mil a diária. Ele não vai tomar o café lá no restaurante, não vai. Porque não vai? porque vai ser hostilizado. Toma café sozinho no quarto. Esse cara tem 40% das intenções de voto? Alguém acha que o Lula vai ganhar as eleições? Alguém acredita que em eleições limpas o Lula ganha?", disparou o presidente.





"Folha, Estadão, Datafolha, quem acredita nisso? O cara não consegue ir no bar tomar uma tubaína. Não tem clima para nada, e vai ganhar no primeiro turno?", completou.