Bolsonaro: 'A questão do imbrochável é que eu vou resistir sempre'

Bolsonaro explicou que a questão do "imbrochável" não era uma questão sexual, mas sim que ele iria "ficar resistindo sempre" em relação aos seus opositores (foto: Reprodução)

Jair Bolsonaro (PL) explicou, durante sabatina realizada pelo Correio Braziliense, nesta quinta-feira (8/9), por que falou que era “imbrochável”, no discurso realizado em Brasília, durante celebração do bicentenário da Independência do Brasil, nessa quarta (7/9).