Bolsonaro diz o que Lula vai fazer se voltar à presidência

Jair Bolsonaro (PL) diz que Lula vai querer o fim dos colégios militares, caso seja eleito (foto: Reprodução/Youtube)

Jair Bolsonaro (PL) criticou o adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fez um prognóstico do que a esquerda vai fazer caso volte ao poder, durante sabatina donesta quinta-feira (8/9).O presidente aproveitou a deixa para repetir criticas a governos de esquerda na América Latina."Lula vai regulamentar a mídia, valorizar o MST, botar padres e pastores em seus devidos locais. Conversar com militares será dentro do quartel, nós do lado de cá. E vai voltar a emprestar dinheiro do BNDS para ditaduras", afirmou o candidato à reeleição. Bolsonaro afirmou ainda que os adversários "querem acabar com os colégios militares".Antes das críticas a opositores, o presidente já havia repetido críticas à Venezuela, à Nicarágua, ao Chile, à Colômbia e à Argentina. Na quarta-feira (7/8), Lula divulgou um vídeo no qual pedia para que a comparação fosse feita entre o período no qual ele foi presidente do país e com a atual gestão.