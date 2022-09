TSE barra candidatura à Presidência da República de Pablo Marçal

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anulou a candidatura de Pablo Marçal, do Partido Republicano da Ordem Social (Pros), à Presidência da República. A decisão foi dada pelos ministros, em unanimidade, nessa terça-feira (6/9). Os ministros consideraram válida a anulação da convenção partidária realizada em julho, que escolheu Marçal como candidato às eleições

Pablo Marçal teve a candidatura lançada em 31 de julho, quando a legenda era presidida por Marcus Vinícius Chaves de Holanda. Contudo, devido a alguns conflitos partidários, Eurípedes Gomes de Macedo Júnior tomou o comando do partido e decidiu que o Pros não lançaria uma candidatura própria à Presidência da República no pleito deste ano e se alinharia com a coligação Brasil da Esperança.