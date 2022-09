Alvaro Dias lidera corrida ao Senado no Paraná com 36%; Moro tem 25%

Sergio Moro (União Brasil) aparece atrás de Alvaro Dias (Podemos), seu antigo aliado, na corrida ao Senado (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Alvaro Dias (Podemos): 26%

Sergio Moro (União Brasil): 25%

Paulo Martins (PL): 8%

Rosane Ferreira (PV): 3%

Orlando Pessuti (MDB): 2%

Aline Sleutjes (Pros): 2%

Desiree (PDT): 1%

Laerson Matias (Psol): 1%

Roberto França da Silva Juniot (PCO): 1%

Dr Saboia (PMN): 0%

Brancos/Nulos: 8%

Não sabe ou não respondeu: 13%



Dallagnol apoia Alvaro Dias

O Instituto Ipec (antigo Ibope) divulgou nesta sexta-feira (16/9) uma pesquisa sobre a intenção de votos para a corrida ao Senado no Paraná. Álvaro Dias (Podemos) lidera com 36% das intenções de voto, seguido por Sergio Moro (União Brasil) com 25%.Moro chegou a integrar o partido de Álvaro, no dia 10 de novembro de 2021, quatro meses antes de se filiar a sua atual sigla. Na época, o ex-juiz era cotado para concorrer à presidência pelo Podemos mas, devido as pesquisas eleitorais não demonstrarem um cenário favorável na corrida do ex-ministro da Justiça ao Palácio do Planalto, a ideia perdeu força. O que fez que ele mudasse para o União Brasil e fosse indicado para concorrer ao senado pelo estado do Sul, após uma tentativa de se candidatar ao mesmo cargo por São Paulo.A pesquisa estimulada aponta o seguinte cenário no momento:Foram entrevistadas 1.200 pessoas em 57 cidades do estado, entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para cima ou para baixo, considerando um nível de confiança de 95%.A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-01166/2022; e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o código PR-02436/2022.Ex-coordenador da operação Lava Jato e ex-promotor, Deltan Dallagnol (Podemos-PR) declarou apoio a candidatura do correligionário.“O senador Alvaro Dias se dedicou com coragem de modo incansável no combate à corrupção e na defesa da Operação Lava Jato por meio da sua conduta, das suas palavras e propostas. Precisamos de mais pessoas como Alvaro Dias na política, que defendam o fim do foro privilegiado, a prisão em segunda instância e as reformas política, tributária e do Judiciário”, disse Dallagnol, que irá tentar se eleger deputado federal nas eleições deste ano.