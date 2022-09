Lula tem 43,3% contra 34,8% de Bolsonaro, diz pesquisa CNT

Lula e Bolsonaro são apontados como principais candidatos à Presidência em 2022 (foto: Miguel Schincariol e Mauro Pimentel/AFP)

Nova pesquisa CNT de Opinião, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte e divulgada nesta sexta-feira (16/9), mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 43,3% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição, está com 34,8% na modalidade estimulada (quando um cartão com as opções é mostrado ao eleitor). Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) ocupam a terceira, com 5,6%, e quarta posição, com 4,7%, respectivamente.