Fábio Faria é processado por usar Beth Carvalho em vídeo bolsonarista

Fábio Faria, ministro das Comunicações (foto: Evaristo Sá/AFP)

Filha da cantora Beth Carvalho, Luana Carvalho ingressou com uma ação na Justiça contra Fábio Faria, ministro das Comunicações. O integrante do governo publicou nas redes sociais imagens com viés eleitoral para Jair Bolsonaro (PL), presidente e candidato à reeleição em 2022, com a canção "Vou festejar" como música de fundo.