Lula em Montes Claros: 'Vou me esforçar para vencer no primeiro turno'

Lula esteve com Kalil em Montes Claros, nessa quinta-feira (15/9) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Candidato a presidente do Brasil neste ano, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, em Montes Claros, no Norte de Minas, nessa quinta-feira (15/9), que anseia “ganhar as eleições no primeiro turno”.





"Se o povo não votar, vai ter segundo turno, e vamos fazer de tudo no segundo turno. Vou respeitar a decisão do povo. Mas vou me esforçar para ganhar no primeiro”, afirmou.









"Se eu for lembrado como fui no primeiro mandato, está muito bom. Quando deixei a presidência da República, tinha 87% de ‘bom e ótimo’, 10% de ‘regular’ e 3% de ‘ruim e péssimo’ (nas avaliações). Se estou assumindo a responsabilidade de ser candidato outra vez é porque não posso ter menos (percentual de ‘bom e ótimo’). Se empatar (esse percentual de 87% a qual se refere), já perdi. Meu esforço é que façamos, em menos tempo, mais coisas do que fizemos na outra vez", comentou.





Economia





Lula ainda prometeu recolocar o país em patamares mais elevados da economia mundial. "Quando deixei a presidência, achei que o Brasil seria a quinta economia do mundo. Chegamos a ser a sexta. Lamentavelmente voltamos a ser a 12ª, 13ª economia. Andamos para trás. Temos a necessidade de voltar a correr para ocupar melhor espaço na economia mundial”, ressaltou.





E prosseguiu: "Não tem problema que o pessoal mais abastado diga que o aeroporto virou uma rodoviária, não tem problema. Tudo o que eu quero é que o povo mais humilde possa andar de avião, comer em restaurante, ir ao teatro e ao cinema, ler livro, fazer faculdade. É tudo que desejo. Dá orgulho fazer as pessoas mais humildes crescerem".





Por fim, retomou o discurso do “churrasquinho”. “Ainda brinco que vai sobrar um dinheirinho para fazer um churrasquinho, comer uma picanha bem passada, uma picanha de carne de sol, que fazem aqui (em Montes Claros). E tomar uma cervejinha gelada. Quem não come carne, come comida orgânica; quem não bebe cerveja, bebe água. Este é o país que eu quero ajudar a criar”, prometeu.