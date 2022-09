Lula sobre Bolsonaro: 'Não governa nem trabalha'

Além de falar a respeito de propostas, da preocupação com a fome no país e das necessidades de Montes Claros, no Norte de Minas, onde esteve nessa quinta-feira (15/9), o candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não poupou críticas a Jair Bolsonaro (PL).





Para Lula, o atual presidente do Brasil “não governa nem trabalha”, fator que é crucial, na visão do petista, para o cenário de fome instaurado no país.





“Acho estranho quando o presidente da República vai à televisão e diz que não tem tanta fome quanto as pessoas falam que têm. Temos mais de 2 milhões de mineiros passando fome. São 33 milhões no Brasil (que passam fome), e pode ser até mais. O governo prefere contar lorotas e mentiras. Eu fui candidato à reeleição (em 2006), e só podíamos viajar depois do expediente. A gente percebe que ele (Bolsonaro) não trabalha”, afirmou Lula.





Lula apontou ainda outros problemas no país que seriam culpa de Bolsonaro. "Ele acabou com a Farmácia Popular, não tem mais aumento de salário mínimo, não consegue enxergar a situação de empobrecimento do nosso país", disse.





Montes Claros





Com relação a Montes Claros, Lula brincou que ali se “produz uma das melhores carnes secas do mundo e uma farofa extraordinária”. “Não sei se produz outras coisas (risos), mas essas eu sei que são de qualidade”, completou.





No entanto, destacou que a região do Norte de Minas necessita de melhorias em várias áreas. “Essa região faz parte do polígono da seca. Merece muita atenção nossa. Montes Claros está se industrializando, importante para essa região, que é muito grande. Sei que tem problema de rodovia, algumas precisam ser reconstruídas, outras construídas, algumas terminadas. E é uma região com problemas de água. A gente vai sentar e ver o que podemos nos ajudar para fazer de Minas Gerais voltar a ser um estado importante no Brasil”, comentou.