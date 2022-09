Vídeo: Lula se confunde ao apresentar Kalil em comício em Montes Claros

Candidato a presidente pelo PT comete gafe durante comício em Montes Claros, nesta quinta (15/9) (foto: Dione Afonso/especial para o EM)



“Querido companheiro Kalil, seu Deus quiser, futuro governador do Rio de Janeiro”, disse Lula no início do seu discurso. Na sequência, o ex-presidente afirmou que “sente a necessidade” de Kalil ser eleito para “cuidar do povo mineiro”.









Lula chamou Kalil de %u2018futuro governador do Estado do Rio de Janeiro (foto: Dione Afonso/especial para o EM)



“Kalil, nós vamos fazer mais do que nós fizemos, porque já sabemos como fazer. Já temos muita, muita experiência acumulada e tem muita gente boa pra ajudar esse país a dar certo. É assim que a gente vai acabar com a fome rápido nesse país”, afirmou Lula.



“A minha alegria de estar aqui é por conta desse companheiro”, afirmou Lula, que dividiu o palanque com Kalil. “Sinto uma necessidade. E acho q eu essa esta cidade é povo de Minas Gerais de eleger um companheiro da qualidade, da competência de trabalho e do coração grande como este companheiro para cuidar do povo mineiro como muita gente nunca cuidou”, comentou Lula.Pouco antes do comício, em entrevista coletiva em um hotel da cidade, o ex-presidente também reforçou o apoio a Kalil, que aparece em segundo lugar nas pesquisas eleitorais, atrás do governador e candidato à reeleição Romeu Zema (Novo)“Kalil, nós vamos fazer mais do que nós fizemos, porque já sabemos como fazer. Já temos muita, muita experiência acumulada e tem muita gente boa pra ajudar esse país a dar certo. É assim que a gente vai acabar com a fome rápido nesse país”, afirmou Lula.

Numa rápida manifestação durante a entrevista coletiva, antes de Lula, Kalil disse que, sendo os dois eleitos, “a partir de 2 de janeiro” vai precisar muito do apoio do petista para “resolver o problema da dívida de Minas Gerais, que, segundo ele, em curto prazo, subiu para R$ 28 bilhoes para R$ 58 bilhoes na gestão atual.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato novamente ao Palácio do Planalto acabou cometendo uma gafe durante um comício feito na noite desta quinta-feira (15/09) em Montes Claros, no Norte de Minas. Na ocasião, Lula se referiu ao ex-prefeito de Belo Horizonte e postulante ao governo do estado, Alexandre Kalil (PSD), como “futuro governador do Rio de Janeiro”.