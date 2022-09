Homem nega roubo de celular em comício de Lula: 'Fui vítima de fake news'

Acima, a foto que estava no celular "extraviado" e recuperado, no comício do ex-presidente Lula em Montes Claros (foto: Diego Paraiso/Arquivo Pessoal) Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um telefone celular sendo retirado das mãos de uma pessoa durante o comício do ex-presidente e candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na última quinta-feira (15/9), em Montes Claros, no Norte de Minas.



A filmagem foi amplamente compartilhada por bolsonaristas e críticos do petista, que divulgaram o fato como “roubo de celular na frente de Lula”.









O dono do aparelho e protagonista do episódio é o servidor público e pequeno produtor rural Varlei Diego Paraíso, morador de São Francisco, no Norte de Minas, que se declarou apoiador de Lula. Ele disse que, na quinta-feira, viajou 162 quilômetros de carro, de sua cidade natal até Montes Claros.





“Divulgaram o vídeo de um suposto roubo de celular no comício, o que não aconteceu, associando o fato à campanha do Lula, tentando prejudicá-lo. Vivemos tempos sombrios, de muitas fake news, muitas mentiras”, disse Diego.





“Infelizmente, a mentira anda numa velocidade muito mais rápida do que a verdade”, lamentou o eleitor, que gravou um vídeo, esclarecendo o que realmente aconteceu.









Diego Paraíso mosrtra o telefone celular que foi devolvido a ele (foto: Arquivo pessoal/Divulgação) A assessoria do Partido dos Trabalhadores também divulgou nota, desmentindo o roubo do celular no comício realizado na Praça da Catedral, no Centro de Montes Claros.

‘Selfie’

Diego Paraíso explicou que, ao fim do comício, Lula foi até onde ele se encontrava junto à grade de um “local reservado”, quando a equipe do candidato começou a gravar uma filmagem com transmissão ao vivo pelas redes sociais do candidato (live).

Ele conta que o ex-presidente deu um beijo em sua filha, Melissa, de 6 anos, “pendurada” em seu pescoço, e tentou fazer uma “selfie”, no momento em que uma pessoa tomou o celular em sua mão, como aparece no vídeo.





Ainda segundo Diego, o aparelho foi tomado de sua mão por um rapaz da equipe de gravação de Lula, que “tentou ajudá-lo a fazer a selfie”. Mas, no meio do empurra-empurra, ele não conseguiu identificar quem pegou o aparelho, sendo que a live da equipe do petista foi encerrada em seguida.





“Na hora, tomei um susto porque não vi quem havia pegado o celular. Mas em nenhum momento pensei que fosse roubo. Sabia que o aparelho tinha sido pego por alguém da campanha do Lula”, relatou o morador de São Francisco.



A senhora Francisca Paraiso com Lula, logo depois da "recuperação" do celular (foto: Diego Paraiso/Arquivo Pessoal)





O apoiador de Lula informou que pediu a um amigo que ligasse para o número do celular, e a ligação foi atendida pelo integrante da equipe do ex-presidente. Imediatamente, o aparelho foi devolvido a ele





O eleitor conta que, após o episódio, sua avó, a aposentada Francisca Alves Paraíso, de 85 anos, conseguiu passar pela segurança e fazer uma foto com o candidato do PT, com o uso do mesmo celular que tinha sido tirado da mão do seu neto.





Diego Paraíso disse que viajou de sua terra até a cidade-polo do Norte de Minas junto com a avó Francisca, a filha Melissa e um amigo em um carro particular, retornando no mesmo dia.





De São Francisco, deslocaram até Montes Claros em torno de 150 pessoas em dois ônibus e 15 carros particular, de acordo com informação um dos organizadores das “caravanas para o comício”, que se identificou também como integrante da campanha do ex-prefeito Luiz Rocha Neto, o Luizinho Rocha, candidato a deputado estadual pelo PT.