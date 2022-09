Lula promete 'seguridade social' a funcionários de serviços de aplicativos

Candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi a Montes Claros acompanhado dos candidatos ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD) e André Quintão (PT); senador Alexandre Silveira (PSD) (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press)

O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quinta-feira (15/9), em Montes Claros, no Norte de Minas, que pretende, caso seja eleito, garantir segurança previdenciária para trabalhadores de aplicativo.“Fizemos uma reunião com o governo espanhol para tentarmos entender como poderíamos gerar empregos junto às empresas de aplicativos. As pessoas que trabalham com entrega pensam que são empreendedoras individuais, mas não têm direito algum, não têm seguridade social. Se quebra a bicicleta ou a moto, ficam sem ganhar nada”, afirmou.Ele disse que o Brasil precisa aprender com a Espanha na questão de direito ao trabalhador de entrega por aplicativo.“Vamos aprender como se faz para que essa gente tenha o mínimo de seguridade social, o mínimo de direito. Inclusive vamos sentar com as empresas de aplicativo para que os trabalhadores conheçam os algoritmos e as pessoas possam decidir como vai ser o trabalho delas. Hoje temos um empresário invisível, ninguém sabe quem é ou quem são. Fomos aprender com quem já fez”, disse, sem dar maiores detalhes.