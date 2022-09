Lula em Montes Claros: petista elege Minas como 'estado preferencial'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Alexandre Kalil (PSD) fazem comício em Montes Claros, no Norte de Minas, para apoiadores (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Gafe

O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elegeu Minas Gerais como “estado preferencial” em sua campanha eleitoral, como deixou claro na visita a Montes Claros, nesta quinta-feira (15/9)."Acho que Minas Gerais é o estado que mais visitei, desde os anos 80, quando viajei para construir o PT. Falta pouco tempo para as eleições. Estamos trabalhando com a certeza de que podemos ganhar as eleições em Minas Gerais e vários outros estados importantes”, destacou o ex-presidente.Lula ainda brincou que não vai “resolver todos os problemas de Minas”, porque “tem que deixar alguma coisa para o governador fazer”, reiterando o apoio a Alexandre Kalil (PSD), que o acompanhou no comício na cidade do Norte de Minas.Em seguida, ressaltou que fará um compromisso com todos os governadores do país, na primeira semana de mandato, caso vença as eleições.“Quero fazer uma reunião com todos os governadores eleitos do país, independentemente do partido, para discutirmos a real situação política, econômica e social de cada estado; descobrir quais projetos importantes cada estado tem para recuperar harmonia e fazer o país voltar a funcionar como funcionava no tempo em que fui presidente", disse.E completou: "Duvido que algum segmento deixava de ganhar dinheiro quando eu governava o país. Eu governava para todos, mas os mais necessitados seriam os mais beneficiados. Por isso que aumentamos salário mínimo em 77%. Pela primeira vez os 20% mais pobres tiveram 84% de aumento, enquanto os ricos tiveram 20%”.



Em determinado momento de seu discurso, Lula disse que Kalil será o "futuro governador do Rio de Janeiro".