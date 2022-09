Lula erra estado do candidato Kalil: 'futuro governador do Rio'

Lula (PT) erra ao afirmar que Alexandre Kalil (PSD) será 'futuro governador do Rio' (foto: Dione Afonso/Divulgação)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) errou o estado do candidato a governador de Minas Gerais Alexandre Kalil (PSD) durante comício em Montes Claros. O candidato petista à presidência chamou o mineiro de "futuro governador do Rio de Janeiro", nesta quinta-feira (15/9).“Querido companheiro Kalil, se Deus quiser, futuro governador do Estado do Rio de Janeiro”, disse Lula.O candidato não demostrou ter percebido a gafe e continuou o discurso. Desta vez, ele acertou o estado do colega. “É da necessidade do povo de Minas Gerais eleger um companheiro da qualidade e competência de trabalho e do coração como esse companheiro, para cuidar do povo mineiro como ninguém nunca cuidou”, afirmou.Lula formou aliança com Kalil para campanha política nas eleições deste ano.