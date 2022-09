Datafolha: Lula tem 45%; Bolsonaro, 33%

Datafolha divulgou nesta quinta-feira (15/9) nova rodada de pesquisa da intenção de voto para presidente da República (foto: AFP)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 12 pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL), aponta nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (1/9). Lula tem 45% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro aparece com 33%





Segundo o Datafolha, Felipe D'Ávila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Eymael (Democracia Cristã), Leo Péricles (UP) e Kelmon Souza (PTB) não pontuaram. Brancos e nulos foram 4%. Os que ainda não sabem ou não responderam foram 2% dos entrevistados.

Confira os resultado de hoje comparado com os de 9/9, data da pesquisa anterior do Datafolha:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 45% (tinha 45% em 9/9)

Jair Bolsonaro (PL): 33% (tinha 34%)

Ciro Gomes (PDT): 8% (tinha 7%)

Simone Tebet (MDB): 5% (tinha 5%)

Soraya Thronicke (União Brasil): 2% (tinha 1%)

Felipe d'Avila (Novo): 0% (tinha 0%)

Sofia Manzano (PCB): 0% (tinha 0%)

Verá Lúcia (PSTU): 0% (tinha 0%)

José Maria Eymael (PSDC): % (tinha 0%)

Kelmon Souza (PTB): 0% (tinha 0%)

Leonardo Péricles (Unidade Popular): 0% (tinha 0%)

Brancos: 4% (eram 4% em 9/9)

Não sabem: 2% (eram 3% em 9/9)

O Datafolha simulou, ainda, eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro . Nesse cenário, o petista vence o capitão reformado por 45% a 33%. Em um hipotético segundo turno, há, neste momento, 4% de brancos e nulos e 2% de indecisões.

A pesquisa

O Datafolha divulgou nesta quinta-feira (15/9), às 20h55, nova pesquisa com intenções de voto para presidente da República. O instituto ouvirá 5.926 eleitores em 300 municípios em todas as regiões do Brasil entre os dias 13 e 15 de setembro.





A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os dados estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04099/2022.