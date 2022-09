Em comício de Lula, Janja provoca Michelle: "Não sou ajudadora"

Janja durante comício em Montes Claros, afirmou que não vai ser "ajudadora" de Lula (foto: Mauro Miranda/divulgação) A socióloga Rosângela da Silva, a Janja, esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), esteve junto com o petista em Montes Claros, no Norte de Minas, nesta quinta-feira (15/09) e, durante pronunciamento, ironizou a fala da primeira-dama Michelle Bolsonaro, afirmando que não será "ajudadora" do marido.





"Eu não vou te ajudar não, não vou ser ajudadora. Eu vou estar do seu lado, junto, lutando, para a gente dar de novo o Brasil da esperança que esse povo maravilhoso merece", disse, Janja.





A socióloga fez referência à fala de Michelle Bolsonaro, que na última quarta-feira (14/09), em evento de campanha com o presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou que "a mulher é uma ajudadora do esposo". A primeira-dama também ressaltou que por ser "espiritual" e, seu marido, Jair Bolsonaro , "técnico", eles se completam.





Lula, durante o comício em Montes Claros, também acenou ao eleitorado feminino. “Vocês não são cidadãs de 2ª categoria. Vocês têm que ser respeitadas”, disse o candidato.

Campanha

Ambos candidatos têm utilizado suas esposas nos eventos de campanha. Jair Bolsonaro, que precisa de mais força com o eleitorado feminino, tem levado a primeira-dama para falar diretamente com esse tipo de público. Evangélica, Michelle conversa com as mulheres que comparecem nas agendas de campanha do atual presidente, afirmando que o marido “apoia a família” e , em muitas ocasiões, aproveita o momento para orar junto aos eleitores.

Lula também leva Janja aos compromissos eleitorais. A socióloga também tem o seu espaço nos eventos em que o petista participa, sempre ressaltando a história do ex-presidente na política. Em suas últimas participações, Janja tem provocado a primeira-dama, em referência às suas falas.





No dia 8 de setembro, Janja disse que não havia nenhuma princesa no comício de Lula, “só mulher de luta”. Na véspera, no dia 07 de setembro, dia da Independência do Brasil, Bolsonaro havia sugerido que os homens procurassem princesas para se casarem.