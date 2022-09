Janja é recebida com gritos de 'primeira-dama' no Rock in Rio

Esposa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Janja, apelido da socióloga Rosângela da Silva, foi recebida aos gritos de "primeira-dama" no Rock in Rio (foto: Reprodução/Instagram)

A mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Rosângela da Silva, a Janja, foi saudada com gritos de "primeira-dama" no Rock in Rio neste sábado (10/9).

A socióloga assistiu ao show da banda Gilsons com Jorge Aragão desde a área vip situada entre a grade e o Palco Sunset. No local, foi fotografada com a cantora Preta Gil e a produtora Flora Gil. As três posaram fazendo um "L" com os dedos, em referência a Lula.





Janja foi ao festival usando uma camiseta vermelha estampada com um desenho do rosto de seu marido. A peça traz o petista caracterizado como um personagem da saga Star Wars e a inscrição "Lula Skywalker", em trocadilho com o nome do protagonista Luke Skywalker.



A socióloga vai acompanhar a outros shows previstos no Palco Sunset. Um deles é o de Maria Rita, cantora que apoia a eleição do ex-presidente neste ano e participou da reedição do jingle "Lula Lá".



Mais tarde, Janja deve seguir para o Palco Mundo, onde se apresentarão os britânicos do Coldplay.



Casada com o ex-presidente desde maio, Janja tem ganhado cada vez mais influência na campanha do petista. Ela tem aparecido nos discursos de Lula, que vem se dizendo um homem apaixonado para se apresentar como um político que quer pacificar o país.



A mulher do ex-presidente também tem sido uma voz nas decisões dos bastidores da campanha, além de participar de eventos e discursar para o público.