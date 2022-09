Pesquisa Genial/Quaest: Lula vai a 44% e Bolsonaro fica em 34%

Pesquisa Genial/Quaest mostra Lula com 44%; Jair Bolsonaro está com 34% (foto: Silvio Avila/AFP e Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Na sequência, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 6%, Simone Tebet (MDB), com 5%, e Soraya Thronicke (União Brasil), com 1%. Felipe D’Avila (Novo), Vera Lucia (PSTU), José Maria Eymael (DC), Leonardo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) e Padre Kelmon (PTB) não pontuaram.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial com 44% das intenções de voto no primeiro turno. Em seguida, vem o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 34%. Os dados são da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (21/9).Na comparação com o último levantamento, publicado em 14 de setembro, o petista subiu dois pontos percentuais, enquanto o candidato à reeleição permaneceu estável.Os entrevistados que vão votar branco ou nulo representam 5%, mesmo número dos indecisos.O participantes também foram consultados sobre um possível segundo turno. Lula foi citado como preferido por 50%; Bolsonaro foi a opção de 40%. Os que votariam branco ou nulo neste cenário correspondem a 7%. Os que não sabem ou não opinaram são 3%.A pesquisa ouviu 2 mil pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 17 e 20 de setembro, em 120 cidades do Brasil. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o númeo BR-04459/2022.