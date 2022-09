Bolsonaro usa programa eleitoral para lançar 'GraphoGame'

Jair Bolsonaro (PL) usou o horário eleitoral gratuito para divulgar o 'GraphoGame', aplicativo do Ministério da Educação (foto: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou o programa eleitoral desta terça-feira (20/9) para lançar o jogo para celular, aplicativo do Ministério da Educação com o objetivo de auxiliar no aprendizado dos estudantes.

Durante o horário gratuito de propaganda política, que vai ao ar nas rádios e emissoras televisivas de todo Brasil, o candidato aproveitou - mais uma vez - para tecer críticas às políticas de quando seus opositores estiveram à frente do governo.



"No tempo do PT de Lula e Dilma, a alfabetização era péssima, e estão querendo voltar com aquele velho modelo", afirma o narrados da peça publicitária.



Na sequência, Bolsonaro afirma que seu governo valorizou os professores. No primeiro semestre, houve o reajuste de 33% do piso para professores do magistério público da educação básica.



Na época, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu que o reajuste fosse de 7,5%. A Confederação Nacional de Municípios calculou que o aumento de 33% impacta em cerca de R$ 30 bilhões aos cofres dos estados.

O "Beabá da Política"