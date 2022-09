Ex-mulher de Bolsonaro movimentou R$ 9,3 milhões em 'transações atípicas'

Ana Cristina recebeu R$ 4,2 milhões em suas contas bancárias e removeu delas R$ 4,3 milhões (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Investigação da Polícia Federal apontou transações atípicas ao analisar um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão de combate à lavagem de dinheiro. A informação é do jornal O Globo.





O documento foi utilizado para fundamentar um pedido à Justiça Federal para investigar uma transferência bancária realizada por Ana Cristina na compra de uma mansão em Brasília avaliada em R$ 2,9 milhões.





De acordo com o jornal, no período em que movimentou R$ 9,3 milhões, a candidata a deputada distrital atuou como assessora do vereador Renan Marassi (PL), ainda em Resende, no Rio de Janeiro, e depois como auxiliar parlamentar da deputada federal Celina Leão (PP-DF), desta vez em Brasília, e com salário líquido de R$ 6.200.





Em junho deste ano, ela deixou a sua função no Congresso para concorrer às eleições.





Durante esse período, Ana Cristina recebeu R$ 4,2 milhões em suas contas bancárias e removeu delas R$ 4,3 milhões.





Na avaliação da PF, a movimentação financeira da ex-mulher do presidente não é compatível com a sua fonte de renda na época.





Com base nisso, a corporação solicitou autorização judicial para investigar Ana Cristina, que adquiriu um imóvel milionário na capital federal.





