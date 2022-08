Candidata, ex-mulher de Bolsonaro omite patrimônio na Europa, diz jornal

Mãe do filho caçula do presidente, o "filho 04", Jair Renan, Ana se apresenta nas urnas como Cristina Bolsonaro. Conforme o jornal, o preço do metro quadrado na rua da casa de Cristina é 19,8 mil coroas norueguesas, o que era equivalente a R$ 10,5 mil nessa terça-feira (16/8). A residência da candidata tem 593 metros quadrados, com isso, o valor aproximado do local é de R$ 6,2 milhões.