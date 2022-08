Prazo para solicitar voto em trânsito acaba amanhã (18); veja como fazer

Veja como solicitar voto em trânsito; prazo acaba nesta quinta-feira (18/8) (foto: Reprodução/TSE) Termina amanhã (18/8), o prazo para os eleitores que não estiverem no seu domicílio eleitoral no dia da votação, no primeiro turno, em 2 de outubro; e, em caso de segundo turno, no dia 30 de outubro, solicitarem o voto em trânsito. Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida também podem solicitar voto em trânsito e seção adaptada. Veja como.





Se o eleitor estiver fora do estado do domicílio eleitoral, o voto será somente para presidente da República. Caso seja para alguma cidade dentro do estado onde tem domicílio eleitoral, poderá votar em todos os cargos em disputa. É possível solicitar o voto em trânsito para o primeiro, o segundo ou ambos os turnos.

Eleições 2022

As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês. A votação será para os cargos de Deputado Federal, Deputado Estadual, Senador, Governador e Presidente da República.