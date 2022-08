Eleições 2022: 67% dos candidatos em Minas são homens, e 32%, mulheres

Apenas 32,25% dos candidatos às vagas nas eleições deste ano são de mulheres (foto: Mídia NINJA/Divulgação)



Com o encerramento do registro de candidaturas, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) divulgou um balanço das 2.500 inscrições às vagas, onde aponta a diferença de 67,75% e 32,25%, respectivamente. Apesar das leis de incentivo da participação feminina na política, o número de mulheres que se candidataram a vagas nas eleições deste ano ainda é menos que a metade o dos homens.Com o encerramento do registro de candidaturas, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) divulgou um balanço das 2.500 inscrições às vagas, onde aponta a diferença de 67,75% e 32,25%, respectivamente.

Deputado federal: 1.071

Deputado estadual: 1.382

Senador: 9 (com 2 suplentes cada)

Governador: 10 (com 1 vice cada)

Além disso, a maioria dos candidatos tem ensino superior completo: 1.267 (50,76%). Quanto à raça, 1.234 pessoas (49,44%) se declararam brancas e 1.222 (48,95%) se declararam pretas ou pardas. Há, ainda, 25 pessoas com raça não informada, nove identificadas como cor amarela e seis indígenas.





As estatísticas detalhadas sobre as candidatas e candidatos de Minas Gerais podem ser consultadas no sistema Estatísticas Eleitorais, do TSE. Basta acessar a aba "Candidaturas" e, em seguida, “Perfil das candidaturas”. Na página, é necessário mudar a abrangência para Minas Gerais, alterando os filtros de pesquisa na parte superior.