Eleições 2022 têm 5,1% de candidaturas a mais do que em 2018

Eleições 2022 teve 2.496 registros de candidatos no TRE-MG (foto: Elza Fiuza/Agencia Brasil) O período de registro das candidaturas para as Eleições 2022 foi encerrado na noite desta segunda-feira (15/8). Conforme balanço divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), foram entregues 2.500 inscrições a vagas pelo estado. O total representa 5,1% a mais que o do pleito de 2018, quando foram 2.374 pedidos.





Confira a quantidade de candidatas e candidatos por cargo:

Deputado federal: 1.071

Deputado estadual: 1.382

Senador: 9 (com 2 suplentes cada)

Governador: 10 (com 1 vice cada)

Ao governo, foram registradas as candidaturas de Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (PSOL), Cabo Tristão (PMB), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB) e Vanessa Portugal (PSTU).





Ao Senado, serão nove nomes na disputa: Alexandre Silveira (PSD), Bruno Miranda (PDT), Cleitinho (PSC), Dirlene Marques (PSTU), Irani Gomes (PRTB), Marcelo Aro (PP), Naomi de Almeida (PCO), Pastor Altamiro Alves (PTB) e Sara Azevedo (PSOL).

TRE analisa cada candidatura

De acordo com o TRE-MG, cada pedido de registro de candidatura será analisado. Eles verificarão o cumprimento dos requisitos de elegibilidade e se há alguma causa de inelegibilidade. O julgamento dos pedidos deve ser concluído até o dia 12 de setembro, 20 dias antes da realização do primeiro turno, marcado para 2 de outubro.





O prazo é o mesmo para pedir a substituição de candidatas e candidatos nas chapas majoritárias e proporcionais. A substituição será possível em caso de renúncia, indeferimento, cancelamento, cassação do registro ou falecimento do titular.





No caso de falecimento, a mudança poderá ser feita após o dia 12 de setembro. Vale ressaltar que todos os pedidos de substituição devem ser apresentados até dez dias após o fato ou decisão judicial que a originou.

DivulgaCandContas

Eleitoras e eleitores podem conhecer os candidatos acessando o sistema DivulgaCandContas, disponível no site do TRE . No perfil de cada pessoa, é possível verificar o número com o qual ela concorre; partido, federação ou coligação; dados pessoais, como grau de instrução e cor/raça; número do processo judicial que analisa o pedido de registro; bens declarados; e a movimentação de receitas e despesas da campanha.





Quatro pedidos de registro ao cargo de deputado estadual foram entregues ao TRE-MG nas últimas horas do prazo e as informações só devem ser disponibilizadas no DivulgaCand no dia 16 de agosto.