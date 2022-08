Pesquisa: Lula abre vantagem entre eleitores que recebem Auxílio Brasil

27% dos entrevistados que recebem Auxílio Brasil votariam no presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Júlio Dutra/Ministério da Cidadania) Pesquisa Genial/Quaest sobre a eleição para a Presidência da República, divulgada nesta quarta-feira (17/8), mostra que 57% dos eleitores que recebem o Auxílio Brasil pretendem votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 27% no presidente Jair Bolsonaro (PL) e 9% em outros candidatos.









Já entre entrevistados que não recebem o auxílio, com a oscilação da margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, os candidatos ficam em um patamar similar. 40% votam em Lula, 37% no Bolsonaro, 11% em outros candidatos; indecisos e nulos somam 13%.





O novo levantamento divulgado pela Genial/Quaest também mostra Lula à frente com 45% das intenções, contra 33% do presidente Jair Bolsonaro.









A pesquisa foi realizada entre 11 e 14 de agosto, com 2 mil entrevistados e tem uma margem de erro de dois pontos percentuais. Está registrada no TSE com o número BR-01167/2022.