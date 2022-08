Pesquisa: para 42%, queda no preço do combustível se deve ao governo

Para 42% dos entrevistados, os preços tiveram queda devido ao governo federal (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (17/8), aponta que o presidente Jair Bolsonaro (PL) é o principal responsável pela queda nos combustíveis no Brasil. Segundo o levantamento, 42% dos entrevistados acreditam que a redução se deve ao Chefe do Executivo, enquanto 9% acreditam que se deve à Petrobras.









O mercado internacional tem 3% de responsabilidade para os entrevistados; e os proprietários dos postos de combustíveis 1%. A pesquisa também aponta que 1% acredita que todos os fatores influenciaram na queda do combustível, enquanto 26% não souberam responder.





A intenção de votos em Bolsonaro entre os eleitores que consideram o chefe do Executivo responsável pela redução de combustíveis é de 63%. Já a preferência pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de 31%; outros 33% pretendem votar em outro candidato.









O levantamento ainda mostrou que 58% dos entrevistados acreditam que Bolsonaro é o principal responsável pelo Auxílio Brasil. Um ano atrás, o percentual de entrevistados que achavam que o auxílio era responsabilidade do Bolsonaro chegava a 27%.





Em contrapartida, 9% dos entrevistados acreditam que a responsabilidade é do Congresso Nacional. Um ano atrás este número era 35%. 9% acreditam que é responsabilidade de outros fatores e 24% não souberam responder.









A pesquisa foi realizada entre 11 e 14 de agosto, com 2 mil entrevistados e tem uma margem de erro de dois pontos percentuais. Está registrada no TSE com o número BR-01167/2022.