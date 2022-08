Pesquisa: governo Bolsonaro é avaliado negativamente por 41%

Presidente Jair Bolsonaro (PL) lança campanha à presidência da República ao lado de sua esposa, Michelle Bolsonaro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Pesquisa Genial/Quaest divulgada na manhã desta quarta-feira (17/8) mostra que 41% dos entrevistados fazem uma avaliação negativa do governo Jair Bolsonaro, contra 29% que avaliam positivamente; 27% veem o governo como regular.

O levantamento foi realizado entre 11 e 14 de agosto, com 2 mil entrevistados e tem uma margem de erro de dois pontos percentuais.







Na divisão por regiões, o governo Bolsonaro é avaliado negativamente pela maioria dos entrevistados do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, sendo que 47% consideram o governo ruim. No Sul, 38% avaliam positivamente, contra 34% que avaliam de forma negativa. Já no Norte, 34% fazem avaliação positiva contra 32% que avaliam negativamente.

A pesquisa mostra também que 43% das mulheres consideram o governo como ruim. Entre os homens o número é menor, 38%, mas maior do que os que avaliam positivamente, 32%.



Por faixa etária, escolaridade, beneficiários do Auxílio Brasil e renda familiar, o governo Jair Bolsonaro é mal avaliado pela maioria das pessoas que responderam a pesquisa.



Os evangélicos são, entre os religiosos, os únicos que julgam o governo de forma mais positiva que negativa. 25% dos entrevistados veem a gestão como ruim, contra 46% que aprovam o governo.

Entre os não cristãos, a rejeição ao presidente chega a 53%. Número menor que na pesquisa anterior, realizada no dia 3 de agosto, que indicou 55% para o grupo.